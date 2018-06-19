В Госдуме оценили идею поставок Су-57 в Турцию вместо американских F-35

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Говорить о возможности поставок Турции российских истребителей Су-57 взамен американских F-35 пока преждевременно, считает зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает в качестве альтернативы российские истребители, если США не поставят ей истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

"Прежде чем осуществляются какие-то договора поставок по вооружению, все выверяется, в том числе учитывается политическая ориентация той или иной страны, в том числе какое отношение к нашей стране выстроено… Мое личное мнение: я бы сказал, что пока говорить преждевременно о возможной поставке самолетов Су-57 взамен F-35", — заявил Швыткин РИА Новости.

Этот вопрос требует проработки и взвешенного подхода, отметил депутат. "На сегодняшний день лично я воздержался бы пока (от поставок – ред.)", — заключил он.

Сенат США принял в понедельник свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35 из-за намерений Анкары купить С-400. Премьер Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара найдет альтернативы в связи с этим решением сената США.