В Совфеде рассказали о последствиях создания военно-космических сил США

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Создание военно-космических сил США может поставить под угрозу международную безопасность и стабильность, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону начать создание "полноценной шестой ветви" вооруженных сил США – военно-космических сил.

"Учитывая, как ведут себя американцы во всех остальных сферах, велика вероятность с их стороны и в этом случае грубых нарушений, которые поставят под угрозу международную безопасность и стабильность", — сказал Бондарев.