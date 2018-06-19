Арестованный в Латвии Гапоненко рассказал об условиях своего содержания

РИГА, 19 июн — РИА Новости. Находящийся под арестом в Рижской центральной тюрьме правозащитник Александр Гапоненко, выступающий в поддержку русских школ в республике, рассказал журналистам об условиях своего содержания, заявив, что его "пытают телевизором".

"Я не имею доступа к интернету. Даже от родственников не приходят поздравления, которые были мне высланы. Меня еще ни разу не допрашивали. Держат меня здесь в рамках психологического давления, чтобы я сломался и дал показания по тем преступлениям, которых я никогда не совершал. Я ведь выступаю в роли правозащитника. Я защищаю интересы других людей, мне не в чем признаваться. В данном случае это прямой шантаж и давление, оказанные на меня. Я не могу разглашать подробности, но это правда", — заявил активист журналистам во вторник, когда его привели для участия в судебном процессе.

По словам Гапоненко, условия его содержания ухудшились. Также он рассказал, что уже месяц находится в одной камере с уголовниками.

"Мне запретили заниматься физкультурой из-за моей болезни сердца. Я плохо себя чувствую. Ездил к медикам, попросил справку. Лечение есть… Телевизора в камере два. Мои соседи их непрерывно смотрят. Звук включен на протяжении 20 часов в неделю. Я рассматриваю это как пытку. Я их прошу — они делают тише, но затем они опять делают громче. Я даже с собой ношу вату, чтобы затыкать уши. Оказывается, беруши в тюрьме запрещены законом. У меня нормальные отношения с соседями. Они, правда, уголовники, наркобароны", — пояснил Гапоненко.

По словам правозащитника, он просил перевести его в одиночную камеру, но все время получал отказ, потому что якобы таких камер нет, чему сам Гапоненко не верит.

"У меня сначала была одиночная камера, где я две недели писал книгу. Потом меня без объяснения причины перевели в общую камеру, наверное для того, чтобы оказать психологическое давление. И все мои просьбы об одиночной камере отвергли, сказав, что такой камеры нет. Хотя я знал, что рядом находятся пустующие камеры. Прогулка на свежем воздухе час в день. Я написал уже треть монографии и половину художественной повести", — отметил активист.

Полиция безопасности Латвии завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний. На организованном Русским союзом Латвии Вселатвийском родительском собрании было высказано несогласие с реформой. Два участника мероприятия, Гапоненко и Владимир Линдерман, были обвинены в действиях против государства и помещены под арест. В Рижской центральной тюрьме Линдерман провел две недели. В конце мая суд отменил его арест.