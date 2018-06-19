Правительство Ирана не будет вести переговоры с Трампом

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Представитель правительства Ирана Мохаммад Бакер Ноубахт заявил, что Иран не будет вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство Fars.

Ранее группа общественных деятелей призвала иранских чиновников к прямым переговорам с администрацией США.

"Нет оснований для переговоров с таким человеком (как Трамп – ред.), но в настоящее время мы проводим переговоры с Европой", — заявил Ноубахт, отвечая на вопросы журналистов.

"Мы никогда не обсуждаем нашу национальную безопасность, однако переговоры остаются одним из инструментов Исламской Республики, но проведение переговоров с таким человеком нерационально", — добавил он.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

Госсекретарь США Майк Помпео 21 мая выступил с программной речью, изложив список из 12 требований к Ирану после одностороннего выхода Вашингтона из международных договоренностей с Тегераном. Помпео потребовал от Ирана соблюдать все основные положения Совместного всеобъемлющего плана действий, из которого США вышли, а также ряд других требований, касающихся политики иранского руководства в регионе и в собственной стране. Помимо требований по ядерному нераспространению, США намерены добиваться от Ирана изменения всей политики в регионе, подтвердил Помпео. Пока же требования не выполнены, США будут продолжать сдерживать Иран, в том числе и военными методами, пообещал Помпео. По словам госсекретаря, США займутся поиском партнеров для реализации своей стратегии.