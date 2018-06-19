Суд в Херсоне разрешил капитану российского судна "Норд" посещать Крым

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Херсонский городской суд отказался продлить еще на два месяца выполнение капитаном российского судна "Норд" Владимиром Горбенко ряда обязательств, среди которых являться в суд и к следователю по первому требованию, а также запрет на посещение Крыма, говорится в решении суда, опубликованном в Государственном реестре судебных решений.
"В удовлетворении ходатайства (о продлении срока действия обязательств. — Прим. ред.) — отказать", — говорится в постановлении суда, вынесенном 8 июня. Решение обжалованию не подлежит.
Как следует из решения, речь идет о продлении запрета на посещение Крыма, а также обязательстве являться в суд и к следователю по первому требованию.
Также, по данным стороны обвинения, необходимо еще провести ряд следственных и процессуальных действий и дождаться результатов судебной инженерно-экологической экспертизы, проведение которой поручено экспертам Николаевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.