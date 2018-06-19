Суд в Херсоне разрешил капитану российского судна "Норд" посещать Крым

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Херсонский городской суд отказался продлить еще на два месяца выполнение капитаном российского судна "Норд" Владимиром Горбенко ряда обязательств, среди которых являться в суд и к следователю по первому требованию, а также запрет на посещение Крыма, говорится в решении суда, опубликованном в Государственном реестре судебных решений.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы.

"В удовлетворении ходатайства (о продлении срока действия обязательств. — Прим. ред.) — отказать", — говорится в постановлении суда, вынесенном 8 июня. Решение обжалованию не подлежит.

Как следует из решения, речь идет о продлении запрета на посещение Крыма, а также обязательстве являться в суд и к следователю по первому требованию.

Прокуратура аргументировала необходимость продления меры пресечения тем, что Горбенко постоянно проживает в Крыму и может там скрываться от органов суда и следствия.

Также, по данным стороны обвинения, необходимо еще провести ряд следственных и процессуальных действий и дождаться результатов судебной инженерно-экологической экспертизы, проведение которой поручено экспертам Николаевского научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.