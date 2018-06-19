В Индии более 250 человек отравились на ужине в честь новоселья

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. По меньшей мере три ребенка скончались, более 250 человек получили отравление после ужина по случаю новоселья в штате Махараштра на западе Индии, сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на власти.

По информации издания, инцидент произошел в городе Халапур округа Райгад. На церемонию "вашту шанти", которая проводилась по случаю новоселья, и торжественный ужин были приглашены около 500 человек.

"Был приготовлен ужин примерно на 500 человек. Некоторое время после того, как ужин начался, маленькие дети, которые приступили к еде первыми, пожаловались на тошноту, боль в животе и головокружение", — заявил родственник одного из пострадавших.

Как сообщает газета, позднее взрослые стали жаловаться на похожие симптомы. Люди с жалобами на ухудшение состояния были доставлены в больницу города Кополи. Позднее количество заболевших увеличилось, их также пришлось госпитализировать.

Врачи и источники в полиции сообщили газете, что причиной отравления могло стать попадание в еду инсектицидов.