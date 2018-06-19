Ожидающий решения по экстрадиции Пучдемон переедет в Гамбург

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Бывший глава правительства (женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон, дожидающийся в Германии решения о своей возможной экстрадиции, переедет из Берлина в Гамбург по соображениям безопасности, пишет газета Pais со ссылкой на адвоката.

"Пребывание председателя Пучдемона в Берлине является слишком рискованным. Он живет в слишком известном месте, мы помним об эпизоде, когда на него набросились с руганью. В связи с этим мы должны принять меры", — заявил адвокат Пучдемона Хауме Алонос-Куэвильяс.

Юрист также отметил, что в Гамбурге политик будет ближе к суду федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, где рассматривается его дело. Ожидается, что решение будет принято в конце июня или начале июля.

Пучдемон бежал в Бельгию из Испании в конце октября — после незаконного провозглашения независимости каталонским парламентом. ВС Испании выдвинул против него обвинения в организации восстания и растрате госсредств и выдал европейский ордер на арест. Пучдемон был задержан в Германии 25 марта, однако 5 апреля суд выпустил его под залог и при условии, что он не покинет территорию страны на время рассмотрения запроса об экстрадиции по существу. В ожидании решения суда экс-председатель женералитета проживает в Берлине.