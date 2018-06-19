МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в рамках визита в Москву и предстоящих в среду переговоров с российским руководством поднимет вопрос российского взноса в бюджет организации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь генсека Дэниел Хольтген.
Отвечая на вопрос о том, будет ли генсек на встречах в столице поднимать вопрос о российском взносе, он ответил, "да, будет".
Вопрос взноса — один из основных в нынешних отношениях России и Страсбурга.
Предстоящий визит генсека пройдет на фоне усложнившихся за последние несколько лет отношений России и Совета Европы. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили права голоса и ряда других прав на сессиях из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально в регламенте недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.
В конце июня прошлого года конфликт вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В марте этого года ПАСЕ впервые признала, что отказ России платить первую треть своего взноса за 2018 год стал причиной финансовых трудностей у организации. В поступившей в РИА Новости резолюции постоянной комиссии ПАСЕ отмечается, что "бюджет ассамблеи на 2018 год составляет менее 17,5 миллиона евро". Организации пришлось "заморозить бюджет на девять процентов", его дефицит составил 1,5 миллиона евро.
В апреле этого года Ягланд впервые рассказал о возможных санкциях в адрес Москвы, если она продолжит не платить.
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