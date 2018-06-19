В Киеве митингующие покидают площадь у Рады после переговоров с властями

Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. Митингующие протестуют против постоянных задержек зарплат и требуют увеличения заработной платы

Шахтеры на акции протеста у здания Рады Украины в Киеве. Митингующие протестуют против постоянных задержек зарплат и требуют увеличения заработной платы

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Митингующие покидают площадь перед зданием украинского парламента в центре Киева после переговоров с руководством Верховной рады, передает украинский телеканал "Прямой".

Во вторник шахтеры, ветераны Афганской войны и силовых структур провели митинги у здания Рады. Они попытались прорваться в здание парламента, в результате чего произошли столкновения с правоохранителями. Шахтеры требуют принять закон о надлежащем финансировании угольной отрасли; афганцы и бывшие силовики требуют восстановить пенсии и льготы. К митингующим вышла первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

По данным телеканала, участники митинга начали расходиться после того, как Геращенко по результатам переговоров заявила, что расскажет в Раде о требованиях участников акции, в число которых также входит отчет кабмина и встречи с министрами соцполитик и здравоохранения. Кроме того, по словам Геращенко, в среду в профильном комитете Рады состоится дискуссия по вопросам ветеранов, туда придут министры.

Вице-спикер Рады также сообщила, что в пятницу депутаты поднимут интересующие митингующих темы во время традиционного часа вопросов к правительству.