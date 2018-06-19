Ким Чен Ын оценил результаты саммита с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что на саммите США – КНДР в Сингапуре были достигнуты позитивные результаты, которые соответствуют интересам всех сторон, сообщает Центральное телевидение Китая.

Ким Чен Ын во вторник в сопровождении супруги прибыл в Китай с двухдневным визитом. Встреча с Си Цзиньпином состоялась во второй половине дня в Доме народных собраний.

"На недавнем саммите США –КНДР были достигнуты позитивные результаты, соответствующие интересам всех сторона, а также ожиданиям международного сообщества. Если обе стороны смогут постепенно реализовать консенсус, достигнутый во время саммита, то в ситуации вокруг денуклеаризации Корейского полуострова произойдут большие изменения", — цитирует Ким Чен Ына телеканал.