Премьер Афганистана призвал "Талибан"* начать мирные переговоры с властями

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла призвал радикальное движение "Талибан"* начать мирные переговоры с правительством после согласия на временное перемирие в стране, сообщает телеканал 1TV.

Во время визита в Италию премьер Афганистана заявил, что правительство выразило готовность к миру, объявив режим прекращения огня, что получило отклик от "Талибана"*.

"Реакция ("Талибана"*) показала, что обе стороны заинтересованы в мире, и я надеюсь, что "Талибан"* ответит на требования народа и призыв правительства национального единства к миру и начнет мирные переговоры", — говорится в заявлении премьера.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами* по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение "Талибан"* вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня. В субботу власти страны объявили о продлении перемирия на десять дней. "Талибан"*, в свою очередь, заявил, что не намерен поддерживать данную инициативу.

*Террористическая организация, запрещенная в России