МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение российских деятелей культуры с просьбой помиловать осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, заявил, что общественный резонанс не может повлиять на вступившее в силу решение суда, а для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно высказывал свою точку зрения по этой теме и отвечал на соответствующие вопросы.

"Дело в том, что резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации, это совершенно разные измерения. Безусловно, мы видели в прессе сообщения о том, что в очередной раз ряд деятелей культуры выступили с призывом к президенту Путину", — заявил Песков журналистам во вторник в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к резонансу вокруг дела Сенцова и планируют ли в связи с этим рассмотреть просьбу режиссеров и помиловать его.

"Но вы знаете, что для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным, вот из этого нужно исходить", — добавил он.