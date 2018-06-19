Пушков ответил экс-президенту Украины на слова о возврате Крыма‍

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия может добровольно отказаться от Крыма.
Пушков заявил, что украинский политик размечтался.
"На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной", — написал он на своей странице в Twitter.
Реакция в Крыму
На полуострове резко отреагировали на высказывания Кравчука.
Так, глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова бывшего президента Украины бредом сумасшедшего.
"Россия не торгует своими территориями. Передачи Крыма Украине больше никогда не будет", — сказал он.
В свою очередь, депутат Руслан Бальбек назвал заявление Кравчука "предсказанием мошенника-экстрасенса".
Он также сравнил его с "придворным музыкантом", который "радует официальный Киев игрой с подменой понятий".
Как отметил заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, подобные "предсказания" ничего кроме смеха не вызывают.
Как подчеркнул депутат Государственного совета Республики Владислав Ганжара, Крым всегда останется российским.
"Сегодня нет никаких условий, при которых Российская Федерация "вернула" бы Крым в состав Украины", — заявил он в эфире радио Sputnik.
По его мнению, возвращение полуострова в состав России стало восстановлением исторической справедливости.
Ганжара связал подобные заявления с приближающейся избирательной кампанией 2019 года.
По его словам, различные политические силы пытаются спекулировать крымским вопросом.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти Крыма провели референдум, на котором более 96% жителей полуострова поддержали воссоединение с Россией.
Киев и ряд западных стран сочли голосование нарушением норм международного права и заявили, что регион остается украинской, но временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос с принадлежностью полуострова закрыт окончательно.