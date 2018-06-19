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В мире

Пушков ответил экс-президенту Украины на слова о возврате Крыма‍

14:0119.06.2018
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкСенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Архивное фотоСенатор, член комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия может добровольно отказаться от Крыма.

Президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Ла Мальбе. 8 июня 2018 года
© AFP 2018 / Saul Loeb
Трамп на G7: Крым — российский, а у США новые враги
Кравчук утверждает, что для полуострова требуются колоссальные затраты, с которыми Москва якобы может не справиться.

Пушков заявил, что украинский политик размечтался.

"На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной", — написал он на своей странице в Twitter.

Реакция в Крыму

На полуострове резко отреагировали на высказывания Кравчука.

Так, глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова бывшего президента Украины бредом сумасшедшего.

Показ боевых кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Депутат Михаил Шеремет заявил, что киевским политикам пора прекратить спекуляции и интриги в отношении статуса полуострова.

"Россия не торгует своими территориями. Передачи Крыма Украине больше никогда не будет", — сказал он.

В свою очередь, депутат Руслан Бальбек назвал заявление Кравчука "предсказанием мошенника-экстрасенса".

Он также сравнил его с "придворным музыкантом", который "радует официальный Киев игрой с подменой понятий".

Как отметил заместитель председателя комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, подобные "предсказания" ничего кроме смеха не вызывают.

Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Ближе к России": советник Порошенко рассказал о настроениях в Крыму
"Кравчуку надо пожелать, как политику с большим стажем, более взвешенно подходить к этим вопросам и не смешить людей", — сказал Гемпель.

Как подчеркнул депутат Государственного совета Республики Владислав Ганжара, Крым всегда останется российским.

"Сегодня нет никаких условий, при которых Российская Федерация "вернула" бы Крым в состав Украины", — заявил он в эфире радио Sputnik.

По его мнению, возвращение полуострова в состав России стало восстановлением исторической справедливости.

Ганжара связал подобные заявления с приближающейся избирательной кампанией 2019 года.

По его словам, различные политические силы пытаются спекулировать крымским вопросом.

Участники Ялтинского международного экономического форума на паруснике Херсонес в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Слава богу, мы в России". Какой Крым увидели иностранцы на форуме в Ялте
"Я уверен, что эти очередные пустые заявления не находят на Украине никакой поддержки", — подчеркнул Ганжара и добавил, что большинство украинцев понимают, что Крым сегодня ни при каких условиях уже никогда не вернется в состав украинского государства.

После госпереворота на Украине в 2014 году власти Крыма провели референдум, на котором более 96% жителей полуострова поддержали воссоединение с Россией.

Киев и ряд западных стран сочли голосование нарушением норм международного права и заявили, что регион остается украинской, но временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что вопрос с принадлежностью полуострова закрыт окончательно.

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В мире
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Ирина Логуновская
дядя Лёня, а чё будет, если мы Крым добровольно не вернём? Отдадите Киев?
14:16
19.06.2018
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Dmitri Payma
Смешно. 100 млрд долларов, ага. Вложили, ага. ) кому в карман?
14:15
19.06.2018
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amaterasx1988
Крым вернётся в состав Украины только при одном условии, это вхождение Украины в состав России, только так и не иначе.
14:15
19.06.2018
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Siberian_42
Пф... Россия не справится. Да ну! Сейчас пенсионный возраст повысим, госпошлины на загранпаспорта и водительские права и поднимем Крым. Ну и Сирию конечно, как же без неё.
14:13
19.06.2018
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Чемпионат мира по футболу 2018
19 июня 15:00
-
Колумбия
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Япония
19 июня 18:00
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