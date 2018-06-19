МИНСК, 19 июн – РИА Новости. Крупное захоронение жертв расстрелов времен Великой Отечественной войны, а также останки солдат русской императорской армии нашли на территории Белоруссии, сообщил во вторник представитель Минобороны республики Сергей Воронович.

"В Несвиже (Минская область – ред.) с мая этого года ведутся работы на ранее неизвестном захоронении жертв, которые были расстреляны немецко-фашистскими захватчиками. Уже извлечены останки более 650 погибших", — сообщил Воронович журналистам.

Представитель Минобороны уточнил, что извлекаются останки красноармейцев и мирных жителей. По оценке Вороновича, может быть извлечено еще около 150-200 останков.

Он отметил, что о месте массового расстрела стало известно из информационного листа, который пришел от осведомленного источника. В нем говорилось о захоронении пяти-шести красноармейцев, однако уже в первый день раскопок были обнаружены останки 22 погибших, добавил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, Воронович сообщил, что в Витебской области Белоруссии было найдено еще одно захоронение — останки более 60 военнослужащих русской императорской армии.

По словам представителя Минобороны, в специальных гильзах также обнаружены записки, которые удалось прочитать. Благодаря этому специалисты смогли идентифицировать двух погибших.