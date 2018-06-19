США в настоящее время не смогут вывести оружие в космос, заявил академик

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. США очень далеки от практической реализации озвученной президентом задачи

создания военно-космических сил и размещения оружия на орбите, а Россия адекватно отреагирует на эти намерения, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

Накануне президент США Дональд Трамп поставил задачу выделить военно-космические войска в отдельный вид войск и призвал к доминированию в данной области. По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

"Поставленную Трампом задачу сложно выполнить быстро. А что касается России, то можно сказать, что мы отреагируем на это заявление американского президента адекватным образом", — отметил эксперт.

По его мнению, каких-то кардинальных изменений в паритете расстановки сил между РФ и США не произойдет.

"Не могу сказать, что инициатива Трампа приведет к каким-то кардинальным изменениям во взаимоотношениях между странами и вообще к ситуации в околоземном пространстве. Дело в том, что как таковые военно-космические силы в США и раньше существовали. Просто сейчас они выделяются в отдельный род войск. Чтобы создавать такие войска с ударными средствами на орбите, требуется огромное финансирование, которого пока нет, это только перспективы", — отметил эксперт.

По его словам, не факт, что США действительно создадут ударную группировку, и пока озвучены только намерения.

"Поэтому я бы не относился к заявлению Трампа как к аксиоме. Не следует также забывать, что и у России есть и раньше существовали свои наработки, причем как ответные меры на их создание в США. До реального же размещения ударных систем в космосе еще далеко, а в ближайшее время это просто невозможно", — заключил Железняков.