В ГД назвали слова Кравчука о Крыме "предсказанием мошенника-экстрасенса"

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР) назвал заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о Крыме "предсказанием мошенника-экстрасенса".

Ранее Кравчук в интервью газете "Украинская правда" заявил, что Россия может добровольно вернуть Крым Украине. Такое мнение политик обосновал "непосильными затратами", которые требуются для полуострова. При этом Кравчук добавил, что его "предсказание" не обязательно должно исполниться в ближайшее время, а сама передача Крыма Украине, по его словам, станет результатом международного давления.

"Складывается впечатление, что когда "выдыхаются" придворные политологи, на сцену выходит Кравчук с ободряющим речами и говорит, что вы, мол, ждите — и все будет. Но не сразу, а в туманно-обозримом будущем. Я бы сравнил экс-президента Украины с мошенниками-экстрасенсами, которые дают клиентам похожие предсказания", — сказал Бальбек РИА Новости.

Депутат также сравнил Кравчука "придворным музыкантом", который "радует официальный Киев игрой с подменой понятий".

Экс-президент Украины ранее заявил также, что за все время Киев вложил в полуостров порядка 100 миллиардов долларов.

"Какие 100 миллиардов долларов? Может, он имел в виду украденные? О какой неподъемной ноше говорит экс-президент и к тому же экс-глава компартии Украинской ССР, предатель по своей сути?" — сказал парламентарий.

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