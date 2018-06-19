В ГД назвали слова Кравчука о Крыме "предсказанием мошенника-экстрасенса"

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек (ЕР) назвал заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о Крыме "предсказанием мошенника-экстрасенса".
"Складывается впечатление, что когда "выдыхаются" придворные политологи, на сцену выходит Кравчук с ободряющим речами и говорит, что вы, мол, ждите — и все будет. Но не сразу, а в туманно-обозримом будущем. Я бы сравнил экс-президента Украины с мошенниками-экстрасенсами, которые дают клиентам похожие предсказания", — сказал Бальбек РИА Новости.
Экс-президент Украины ранее заявил также, что за все время Киев вложил в полуостров порядка 100 миллиардов долларов.
"Какие 100 миллиардов долларов? Может, он имел в виду украденные? О какой неподъемной ноше говорит экс-президент и к тому же экс-глава компартии Украинской ССР, предатель по своей сути?" — сказал парламентарий.
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