Полиция Израиля объяснила причину срыва торжеств в честь Дня России

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июн — РИА Новости. Израильская полиция объясняет свои действия, помешавшие накануне проведению в Восточном Иерусалиме торжества по случаю Дня России, получением "четкой и однозначной" информации о том, что среди его устроителей были две палестинские организации, которые признаны в еврейском государстве террористическими.

Сами участники сорванного ужина, куда в качестве гостей были приглашены российские дипломаты, настаивают на его неполитическом характере, организатором называют Общество палестино-российской дружбы и отрицают причастность к мероприятию Народного и Демократического фронтов освобождения Палестины.

"Это мероприятие было пресечено, поскольку полицией была получена четкая и однозначная информация, что его устраивают две организации, которые считаются у нас террористическими. Речь идет о Демократическом и Народном фронтах (освобождения Палестины)", — сказал РИА Новости официальный представитель израильской полиции Михаэль Зингерман.

"На основании этого был выписан ордер, и мероприятие было закрыто", — добавил он.

Очевидцы рассказывали РИА Новости, что между участниками и полицейскими, прибывшими в разгар праздника, вспыхнули словесные перепалки, но до применения силы дело не дошло, хотя сотрудники правоохранительных органов отключили микрофоны, которыми пользовались ораторы, и задержали для допроса, по разным данным, четыре или шесть человек. Гости при этом разошлись только после того, как закончили ужин, проходивший в гостинице "Амбассадор".

Среди примерно 100 участников мероприятия были депутат израильского парламента, лидер Объединенного арабского списка Айман Уде, архиепископ Севастийский Феодосий, советник президента Палестины Набиль Шаас, который возглавляет Общество палестино-российской дружбы.

Депутат Кнессета Ксения Светлова говорит, что действия полицейских можно считать правомерными, если среди присутствовавших были активисты НФОП и ДФОП.

"Эти две организации признаны террористическими в Государстве Израиль. Если на мероприятии, будь оно организовано Ассоциацией выпускников вузов России и СССР, Обществом палестино-российской дружбы или еще кем-то, действительно находились люди, которые принадлежали к этим организациям, то со стороны полиции это вполне правомерная акция", — сказала она РИА Новости.

Вместе с тем Светлова, принадлежащая к оппозиционному левоцентристскому блоку "Сионистский лагерь", признала, что власти Израиля последние годы "пытаются сделать все возможное, чтобы полностью положить конец для какой-либо независимой палестинской деятельности в восточной части города".

"На мой личный взгляд, а я принадлежу к оппозиции и считаю, что о некоторых кварталах Восточного Иерусалима нам придется вести с палестинцами переговоры раньше или позже… Это неизбежно, поэтому частично эти акции лишены какого-либо смысла, потому что понятно, что там есть и будет происходить политическая деятельность. Но есть разница между политической деятельностью и деятельностью террористической", — добавила собеседница агентства.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, включая восточные районы города с преимущественно арабским населением, на которые претендуют палестинцы. Россия в прошлом году объявила, что признает Западный Иерусалим столицей Израиля, а восточный видит столицей будущего палестинского государства и готова содействовать достижению договоренностей между обеими сторонами конфликта.