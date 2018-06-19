В Совбезе ООН пока не обсуждают снятие санкций с КНДР, заявил Моргулов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Вопрос о снятии санкции в отношении КНДР в Совете безопасности ООН пока не обсуждается, но при позитивной динамике в урегулировании ситуации на Корейском полуострове он должен быть поставлен, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Сейчас, на данном этапе, вопрос по поводу санкций (в отношении КНДР) не обсуждается в СБ ООН. Но мы полагаем, что если ситуация на Корейском полуострове будет идти в положительном направлении, такой вопрос, о поэтапном смягчении санкционного режима, должен быть поставлен", — заявил Моргулов журналистам в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай".