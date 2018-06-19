Вышинского переведут в киевское СИЗО для встречи с российским омбудсменом

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского переведут в следственный изолятор в Киеве для встречи с российским омбудсменом Татьяной Москальковой, сообщила во вторник уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Состоялись договоренности со всеми органами, которые влияют на то, чтобы переправить Вышинского в киевское СИЗО. Такие согласия получены от СБУ, под следствием которого находится Вышинский, от следователя, который ведет его дело, и о сопровождении его в город Киев договорились с МВД", — написала Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам украинская сторона сделала все возможное для "минимальных передвижений и максимального комфорта визитов Татьяны Москальковой к тем лицам, которых она хотела посетить".

По словам Денисовой, у Москальковой на Украине будет возможность посетить российских военнослужащих Максима Одинцова и Александра Баранова.