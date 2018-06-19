Полиция оцепила здание Рады

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 июня 2018

Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве. 19 июня 2018

КИЕВ, 19 июн – РИА Новости. Полиция взяла в кольцо здание Верховной рады в центре Киева, сообщили в эфире украинского телеканала "Прямой".

К зданию парламента прибыли усиленные патрули Нацгвардии, полиции и полиции диалога. Последние — подразделение Нацполиции, созданное для коммуникации с нарушителями. Силовики также выстроились внутри Рады у окон, поставили щиты и готовятся к возможному штурму.

К участникам акции протеста на переговоры вышли депутаты и первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Она предложила сформировать инициативную группу, которая пойдет на переговоры к руководству парламента. Митингующие согласились.

По данным телеканала, ситуация в правительственном квартале сейчас достаточно напряженная, но контролируемая, столкновения утихли.

Митинг горняков

Митингующие в центре Киева шахтеры требуют надлежащего финансирования угольной отрасли. По данным профсоюзов, задолженность по зарплате перед горняками государственных угледобывающих предприятий составляет 28,9 миллиона долларов.

Протесты ветеранов-афганцев

Шахтеры не раз устраивали протестные выступления в столице и украинских регионах, требуя выплаты долгов по заработной плате и выражая недовольство намерениями властей закрыть некоторые шахты. Последняя крупная забастовка была в мае. Горняки одной из шахт в Волынской области прекратили работу и потребовали погасить долги.

По данным "Пятого канала", недалеко от Рады также митингуют ветераны Афганской войны и силовых структур, из-за чего перекрыта улица Грушевского.

Протестующие требуют "не усугублять им социальные стандарты", а также настаивают на восстановлении в полном объеме льгот для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.