Турция не откажется от покупки российских С-400

АНКАРА, 19 июн — РИА Новости. Анкара не откажется от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, несмотря на решение сената США о прекращении участия Турции в программе производства истребителей F-35, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Сенат США принял в понедельник свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, который предусматривает прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35 из-за намерений Анкары купить С-400.

"Это стиль Запада — создавать искусственные кризисы. Они думают, что когда захотят, могут продать, когда не захотят – могут не продавать. Турция вышла из такой системы отношений. По каким законам вы собираетесь вводить санкции за покупку С-400? Это неправильный подход, он приведет отношения к кризису. Мы купили С-400 и давайте закроем эту тему", — сказал Чавушоглу в интервью телеканалу NTV.

По его словам, Турция перечислила США средства по программе F-35, и первая поставка самолетов будет осуществлена 21 июня.

"Давайте сядем и поговорим, обсудим наши проблемы, мы не вели себя неуважительно против кого-либо. Гарантируем, что это (покупка С-400) не принесет вреда НАТО",- добавил Чавушоглу.