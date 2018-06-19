Украинский политик раскрыл план "Б" Киева по Донбассу

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Бывший украинский посол в Хорватии, советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко рассказал, в чем, по его мнению заключается план "Б" по решению вопроса Донбасса.

Он считает, что если не удастся вернуть Донбасс, то надо будет переключиться на "деоккупации" Крыма.

"И тогда ситуация для Москвы осложнится, ведь вопрос Крыма автоматически охватывает и вопрос Донбасса", — заявил политик в интервью изданию "Апостроф".

После госпереворота на Украине в 2014 году власти Крыма провели референдум, на котором более 95% жителей полуострова поддержали воссоединение с Россией.

Киев и ряд западных стран сочли голосование нарушением норм международного права и заявили, что регион остается украинской, но временно оккупированной территорией. Российские власти, в том числе президент Владимир Путин неоднократно заявляли, что вопрос с принадлежностью полуострова закрыт окончательно.

Примерно в это же время о своей независимости заявили и другие украинские регионы — самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Киев начал против них военную операцию, которая продолжается до сих пор. В апреле ее формат изменился с "антитеррористической" на "операцию "Объединенных сил", а руководство перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.