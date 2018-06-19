В МИД Китая выступили против односторонних санкций в отношении КНДР

ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости. Китай всегда выступал и выступает против односторонних санкций, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя слова официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о необходимости снятия односторонних ограничительных мер в отношении КНДР и модификации санкций СБ ООН.
"Китай всегда выступал против односторонних санкций в обход Совета безопасности ООН. Это позиция очень четкая. Вместе с тем, китайская сторона считает, что санкции — не самоцель. Все стороны должны поддерживать и способствовать дипломатическому диалогу, а также усилиям по денуклеаризации Корейского полуострова, продвигать процесс политического урегулирования проблемы Корейского полуострова", — заявил Гэн Шуан на брифинге.
Представитель МИД Китая во вторник подтвердил, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай с двухдневным визитом, не раскрыв его подробностей.