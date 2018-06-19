В МИД Китая выступили против односторонних санкций в отношении КНДР

ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости. Китай всегда выступал и выступает против односторонних санкций, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя слова официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о необходимости снятия односторонних ограничительных мер в отношении КНДР и модификации санкций СБ ООН.

В минувшую пятницу Захарова заявила, что Москва выступает за скорейшую отмену всех односторонних санкций в отношении КНДР, которые были введены в обход и даже сверх санкций Совета безопасности ООН. Официальный представитель МИД РФ также заявила, что важнейшим компонентом нормализации обстановки на Корейском полуострове должна стать модификация санкционного режима СБ ООН против КНДР.

"Китай всегда выступал против односторонних санкций в обход Совета безопасности ООН. Это позиция очень четкая. Вместе с тем, китайская сторона считает, что санкции — не самоцель. Все стороны должны поддерживать и способствовать дипломатическому диалогу, а также усилиям по денуклеаризации Корейского полуострова, продвигать процесс политического урегулирования проблемы Корейского полуострова", — заявил Гэн Шуан на брифинге.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео во время визита в КНР заявил, что Южная Корея, Япония и Китай признали важным сохранить действующий санкционный режим против КНДР до полной денуклеаризации Корейского полуострова. Однако он не уточнил, за сохранение каких именно санкций выступили Сеул, Токио и Пекин.

Представитель МИД Китая во вторник подтвердил, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Китай с двухдневным визитом, не раскрыв его подробностей.