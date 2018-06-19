В США застрелили рэпера XXXTentacion

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, сообщил портал TMZ.
TMZ пишет, что к автомобилю двадцатилетнего рэпера подбежали неизвестные. По словам свидетелей, это были двое чернокожих мужчин в толстовках. Один из них, выстрелил в Онфроя. Нападавшие также забрали из автомобиля рэпера сумку Louis Vuitton и скрылись на автомобиле Dodge Journey.
Портал отмечает, что Онфрой ждал суда по обвинению в домашнем насилии против его беременной девушки. Ему предъявили более десятка обвинений. Также его подозревают в фальсификации показаний. Суд предоставил ему особенные условия домашнего ареста, чтобы он мог покидать жильё и давать концерты.
Дебютный альбом Онфроя "17" вышел в августе 2017 года и занял второе место в чарте Billboard 200. Второй альбом рэпера "?" выпустили в марте 2018 года.
Композиция из этого альбома "SAD!" поднялась на седьмую строчку Bilboard Hot 100.
Соболезнования музыкантов
Американский исполнитель Канье Уэст выразил соболезнования из-за гибели Онфроя.
"Покойся с миром. Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня здесь, спасибо за то, что ты был", — написал Канье Уэст в своем Twitter.
Российские звезды рэпа также прокомментировали гибель 20-летнего рэпера.
Когда в СМИ появились сообщения о том, что в Онфроя стреляли, Oxxxymiron выразил надежду на то, что это "тупое грязное промо".
После того, как информация о гибели рэпера подтвердилась, Oxxxymiron не смог описать свои эмоции без мата.
"******. Как-то даже нечего сказать", — написал он.
Смоки Мо отметил, что хотя и не был поклонником творчества Онфроя, но его ждало большое будущее в музыке.
В свою очередь, рэпер Yanix написал, что песни XXXTentacion прочно обосновались в его плейлисте.
Рэпер Markul назвал Онфроя "одним из самых талантливых артистов нашего времени".
А российский музыкант Faceпросто написал, что "лучшие уходят молодыми".