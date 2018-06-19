В США убили рэпера Jimmy Wopo

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. В американском Питтсбурге убили рэпера Трейвона Смарта, известного под псевдонимом Jimmy Wopo, сообщает CBS Pittsburgh.

По данным канала, автомобиль Смарта обстреляли из проезжающей мимо машины. Музыканта и еще одного человека доставили в больницу, где рэпер скончался.

Менеджер 21-летнего исполнителя подтвердил в Facebook информацию о его гибели. "Я потерял брата сегодня, и это самое худшее ощущение на свете. Ему было суждено величие, он хотел всего наилучшего для своих друзей, семьи и сообщества", — написал он.

Накануне во Флориде был убит рэпер XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой). Преступники выстрелили в него, пока он сидел в машине. Онфрой скончался позже в больнице.