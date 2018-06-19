ПЕКИН, 19 июн — РИА Новости. Китай надеется, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына поможет дальнейшему углублению отношений между двумя странами, стратегическому взаимодействию, а также миру и стабильности в регионе, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее государственные СМИ КНР, в том числе агентство Синьхуа и Центральное телевидение Китая, сообщили, что Ким Чен Ын 19-20 июня совершит визит в страну. За последние несколько месяцев это третий визит северокорейского лидера в Китай, однако о предыдущих поездках официальный Пекин сообщал лишь после его отъезда.

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Эта поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году. Второй визит Ким Чен Ына в Китай и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли 7-8 мая в городе Даляне.

"Председатель Трудовой партии Кореи, председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын с 19 по 20 июня будет находиться с визитом в Китае. Мы надеемся, что этот визит поможет дальнейшему углублению отношений между Китаем и КНДР, укреплению стратегического взаимодействия по наиболее важным вопросам, а также будет способствовать региональному миру и стабильности", — заявил Гэн Шуан на брифинге.

От комментариев относительно деталей визита официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая воздержался.

Ранее сообщалось, что правительственный самолет северокорейской государственной авиакомпании "Корё" Ил-76 приземлился в аэропорту Пекина. Согласно информации портала Flightradar24, это был тот же самолет, на котором лидер КНДР прилетал в Сингапур на прошлой неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

СМИ также сообщали, что целью визита Ким Чен Ына станет обсуждение с председателем КНР Си Цзиньпином саммита США-КНДР, состоявшегося 12 июня, и дальнейшие переговоры.