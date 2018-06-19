Москалькова хочет обсудить с Ягландом ситуацию с Ярошенко

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с украинской коллегой Людмилой Денисовой. 18 июня 2018

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что планируется ее встреча с генсекретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом, и заявила, что хочет обсудить с ним блокировку российских консульств во время выборов президента РФ, запрет российским спортсменам выступать под флагом своей страны на Олимпиаде, а также ситуацию с российским летчиком Константином Ярошенко, отбывающим наказание в тюрьме в США.

Ранее во вторник сообщалось, что Ягланд в ходе визита в Москву в среду планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и с Москальковой.

"Да, такая встреча предварительно планируется… Обсудить хотелось бы многое: ряд проблем, связанных с защитой прав и интересов наших граждан. Это и реакция Совета Европы на мои обращения по поводу нарушения прав российских граждан во время единого дня голосования и во время выборов президента, когда наши граждане не допускались на территорию консульства, запрет выступать под нашим флагом нашим спортсменам. Я хотела бы спросить по поводу того, насколько Совет Европы готов меня поддержать по вопросу соблюдения прав Ярошенко", — рассказала Москалькова РИА Новости.

Она добавила, что в повестку встречи также войдут темы правового просвещения и тренингов для уполномоченных по правам человека в российских субъектах.

Украинские полицейские 18 марта заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове, они не пускали внутрь россиян для участия в выборах президента РФ. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в том числе положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, а также не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах. Киев считает выборы президента РФ незаконными из-за их проведения в Крыму.

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.

Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

Уполномоченный по правам человека в РФ в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания в заключении российского летчика, а также в генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию, однако американская сторона ответила отказом.