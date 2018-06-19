Турция ответила США на запрет поставок истребителей F-35 из-за С-400

АНКАРА, 19 июн — РИА Новости. Анкара найдет альтернативы в связи с решением сената США о прекращении ее участия в программе производства F-35, заявил премьер Турции Бинали Йылдырым.

Накануне сенат принял свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год. Он предусматривает прекращение участия Турции в программе производства американского истребителя пятого поколения F-35 из-за намерений купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Среди причин называли также удержание американского гражданина Эндрю Брансона.

"Это неудачное развитие ситуации. Но Турция не останется без альтернативы. Такие действия со стороны сената США вызывают сожаление, они противоречат духу стратегического партнерства", — цитирует Йылдырыма телеканал NTV.

Турция участвует в проекте наряду с еще восемью странами. Ее вклад в разработку должен был составить около 11 миллиардов долларов. Из них Анкара вложила в проект уже около 800 миллионов долларов. Взамен США должны были поставить сто истребителей.

Ситуация вокруг С-400

Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились после того, как в декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по С-400.

США и представители НАТО неоднократно критиковали Анкару за сделку с Москвой. Так, помощник госсекретаря Уэсс Митчелл заявлял, что покупка С-400 может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35. Турецкий МИД ответил, что Анкара примет меры против Вашингтона, если поставки истребителей будут заблокированы.

Согласно документу, Анкара купит две батареи ЗРК, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны также договорились о технологическом сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции.