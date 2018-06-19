"Размечтался": Пушков ответил Кравчуку на слова об отказе России от Крыма

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия может добровольно отказаться от Крыма.
Кравчук утверждает, что для полуострова требуются колоссальные затраты, с которыми Россия якобы может не справиться.
Пушков отметил, что Кравчук "размечтался" и что на самом деле Украина должна была добровольно отказаться от Крыма еще в 1991 году.
Кравчук размечтался. На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 19, 2018
Украина по-прежнему называет Крым своим, однако российские власти неоднократно заявляли о том, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как отмечал Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".