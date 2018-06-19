"Размечтался": Пушков ответил Кравчуку на слова об отказе России от Крыма

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия может добровольно отказаться от Крыма.

Кравчук утверждает, что для полуострова требуются колоссальные затраты, с которыми Россия якобы может не справиться.

Пушков отметил, что Кравчук "размечтался" и что на самом деле Украина должна была добровольно отказаться от Крыма еще в 1991 году.

Кравчук размечтался. На деле добровольно отказаться от Крыма должна была сама Украина еще в 1991 году, поскольку Крым никогда не был украинским, попал в ее состав в силу политического казуса, а его жители никогда не связывали своего будущего с Украиной. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) June 19, 2018

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Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после переворота в Киеве. За воссоединение с РФ проголосовали более 96% процентов избирателей.

Украина по-прежнему называет Крым своим, однако российские власти неоднократно заявляли о том, что референдум прошел в соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как отмечал Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".