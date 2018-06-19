Oxxxymiron и Pharaoh отреагировали на смерть XXXTentacion

​МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российские звезды рэпа, в том числе Oxxxymiron, Pharaoh и Смоки Мо прокомментировали гибель 20-летнего американского рэпера XXXTentacion (настоящее имя — Джасей Дуэйн Онфрой).

Когда в СМИ появились сообщения о том, что в Онфроя стреляли, Oxxxymiron выразил надежду на то, что это "тупое грязное промо". Когда информация о гибели рэпера подтвердилась, Oxxxymiron не смог описать свои эмоции без мата. "******. Как-то даже нечего сказать", — написал он.

Смоки Мо отметил, что Онфроя ждало большое будущее в музыке.

Хотел спать пойти, но чё то эта новость с убийством икса отбила сон..

Я не фэн его музла, но чел взлетел высоко —и дальше его ждало большое будущее в музыке — Smoky Mo (@SmokyMo46) June 18, 2018

​Рэпер Yanix написал, что песни XXXTentacion прочно обосновались в его плейлисте.

Хочется сказать что-то нетривиальное, но смерть есть смерть. Мне жаль 😞 Чувак плотно сидел у меня в плейлисте — YANIX (@Yanix_Official) June 19, 2018

​Рэпер Markul назвал Онфроя "одним из самых талантливых артистов нашего времени".

Сегодня от нас ушёл один из самых талантливых артистов нашего времени… покойся с миром 🥀🌑 — MARKUL (@MARKMARKUL) June 18, 2018

​Рэпер Face, в свою очередь, просто написал, что "лучшие уходят молодыми".

покойся с миром, х — PHARAOH (@ColdSiemens) June 18, 2018

​Ранее на убийство XXXTentacion отреагировал Канье Уэст. "Покойся с миром. Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня здесь, спасибо за то, что ты был", — написал рэпер на своей странице в Twitter.

Онфрой был убит во Флориде в понедельник днем в собственном автомобиле. Преступников было двое, один из них выстрелил в него. По словам очевидцев, убийцы достали из машины рэпера сумку и скрылись с места преступления. Позже полиция подтвердила его смерть.