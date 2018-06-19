Число погибших при стрельбе в Швеции возросло до трех, сообщили СМИ

СТОКГОЛЬМ, 19 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Третий человек скончался после стрельбы, произошедшей в понедельник вечером в городе Мальмё на юге Швеции, сообщает шведская газета Sydsvenskan. Полиция пока не подтвердила эти данные.

"Утром поступило сообщение о том, что скончался мужчина в возрасте 20 лет", — написала газета.

Ранее полиция сообщила, что скончались двое – 18-летний и 29-летний мужчины.

Информация о стрельбе на улице поступила в 20.13 (21.13 мск), в больницу доставили в общей сложности шестерых пострадавших. До сих пор не известны и мотивы стрелявших, сообщений о задержанных пока нет.

По данным газеты Sydsvenskan, инцидент произошел в центре города возле интернет-кафе, стрельба началась в то время, когда мимо группы людей проезжал автомобиль. По данным газеты, трое из раненых хорошо известны в криминальной среде.