ТОКИО, 19 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Япония не будет пересматривать планы совместных военных учений с США, заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра.

"Как и сказано в сообщении американской стороны, изменений по учениям за пределами Корейского полуострова нет. Ранее во время беседы с (главой Пентагона Джеймсом) Мэттисом мы подтвердили, что будем проводить японо-американские учения как и раньше, в полном объеме", — сказал министр на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что США приостановили подготовку к учениям с Южной Кореей, запланированным на август. Как сообщила РИА Новости представитель оборонного ведомства Дана Уайт, "в соответствии с обещанием президента Трампа и совместно с нашим союзником Южной Кореей военные Соединенных Штатов приостановили все планирование оборонительных учений в августе". По ее словам, решение относительно более поздних по срокам учений не принято. В то же время она подчеркнула, что это решение не окажет "никакого влияния на учения в районе Тихого океана за пределами Корейского полуострова".