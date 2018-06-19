Узбекистан прекратил строительство в русской части Самарканда

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Власти Самарканда решили прекратить строительство в русской части города, пишет Sputnik Узбекистан.

Речь идет о районе улицы Пушкина, на которой сохранились старинные постройки времен Российской империи. В основном это двух-трехэтажные здания. Ранее среди них планировали построить высотное здание и большой комплекс медицинского института, что вызвало недовольство местных жителей и защитников архитектурного наследия.

Отмечается, что в связи с тем, что возведение многоэтажек вблизи исторических объектов может привести к повреждению, хикимият (администрация. — Прим. ред.) Самаркандской области принял решение прекратить строительство в русской части областного центра и поручило специальным ведомствам разработать новый план благоустройства и щадящей застройки этой территории.

В частности, будет введен запрет на строительство зданий высотой более трех этажей, включая цокольный. Кроме того, новые постройки должны будут вписываться в общий ансамбль. Сами старинные здание реконструируют с сохранением внешнего вида и планировки, а район превратят в новый туристический городок.