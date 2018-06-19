National Interest рассказал о боевых возможностях авианосца Gerald Ford

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американский журнал National Interest рассказал о вооружении и боевых возможностях новейшего американского авианосца USS Gerald Ford.

Издание отмечает, что одним из основных усилений USS Ford по сравнению с устаревшими авианосцами типа "Нимиц" является наличие двух атомных реакторов AB1, которые обеспечивают авианосец 600 мегаваттами электроэнергии. Этого электричества достаточно для обеспечения электроснабжения в целом городе.

Мощные реакторы позволили установить на авианосце электромагнитную катапульту EMALS и электромеханический аэрофинишер AAG, которые имеют меньшую массу, занимают меньше места, а также обеспечивают гораздо более быстрый запуск и посадку самолетов по сравнению с устаревшими аналогами, пишет National Interest.

На USS Ford установлена самая современная во всем флоте США радарная система Dual Band Radar (DBR), состоящая из двух радаров AN/SPY-3 и S-Band Volume Surveillance Radar. DBR способен осуществлять трёхмерный обзор, а также распознавать и перехватывать многочисленные цели в диапазоне азимутов от 0 до 360 градусов.

Из вооружения на авианосце установлены две пусковых установки контейнерного типа Mk 29 на восемь ракет ESSM каждая, два корабельных зенитно-ракетных комплекса RAM, четыре комплекса Phalanx для точечной защиты от самолетов, ракет и малых кораблей. Благодаря мощным атомным реакторам авианосец имеет почти неограниченные возможности по установке любых видов вооружений, включая лазерное оружие, отмечает издание.

Воздушное крыло USS Ford является его основным средством развертывания как наступательных, так и оборонительных операций. На борту авианосца размещаются две эскадрильи бортовых истребителей F-35C, две эскадрильи бортовых штурмовиков F/A-18E/F "Супер Хорнет", пять палубных самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18 "Гроулер", два палубных транспортных самолета Грумман C-2 Грейхаунд, а также восемь вертолетов MH-60S Seahawk.

Кроме того, в будущем на авианосце смогут разместиться истребители шестого поколения, которые должны будут заменить самолеты F/A-18E/F "Супер Хорнет", добавляет National Interest.

На данный момент USS Ford — это самый современный авианосец в мире, является 11 авианосцем в составе ВМС США. Он был спущен на воду 9 ноября 2013 года. Корабль назван в честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда, который служил на флоте во время Второй мировой войны.