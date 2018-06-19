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National Interest рассказал о боевых возможностях авианосца Gerald Ford

06:4919.06.2018
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© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy Авианосец USS Gerald R. Ford. Архивное фотоАвианосец USS Gerald R. Ford. Архивное фото
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американский журнал National Interest рассказал о вооружении и боевых возможностях новейшего американского авианосца USS Gerald Ford.

Истребитель Су-35. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Балашов
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Издание отмечает, что одним из основных усилений USS Ford по сравнению с устаревшими авианосцами типа "Нимиц" является наличие двух атомных реакторов AB1, которые обеспечивают авианосец 600 мегаваттами электроэнергии. Этого электричества достаточно для обеспечения электроснабжения в целом городе.

Мощные реакторы позволили установить на авианосце электромагнитную катапульту EMALS и электромеханический аэрофинишер AAG, которые имеют меньшую массу, занимают меньше места, а также обеспечивают гораздо более быстрый запуск и посадку самолетов по сравнению с устаревшими аналогами, пишет National Interest.

На USS Ford установлена самая современная во всем флоте США радарная система Dual Band Radar (DBR), состоящая из двух радаров AN/SPY-3 и S-Band Volume Surveillance Radar. DBR способен осуществлять трёхмерный обзор, а также распознавать и перехватывать многочисленные цели в диапазоне азимутов от 0 до 360 градусов.

Из вооружения на авианосце установлены две пусковых установки контейнерного типа Mk 29 на восемь ракет ESSM каждая, два корабельных зенитно-ракетных комплекса RAM, четыре комплекса Phalanx для точечной защиты от самолетов, ракет и малых кораблей. Благодаря мощным атомным реакторам авианосец имеет почти неограниченные возможности по установке любых видов вооружений, включая лазерное оружие, отмечает издание.

Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Воздушное крыло USS Ford является его основным средством развертывания как наступательных, так и оборонительных операций. На борту авианосца размещаются две эскадрильи бортовых истребителей F-35C, две эскадрильи бортовых штурмовиков F/A-18E/F "Супер Хорнет", пять палубных самолетов радиоэлектронной борьбы EA-18 "Гроулер", два палубных транспортных самолета Грумман C-2 Грейхаунд, а также восемь вертолетов MH-60S Seahawk.

Кроме того, в будущем на авианосце смогут разместиться истребители шестого поколения, которые должны будут заменить самолеты F/A-18E/F "Супер Хорнет", добавляет National Interest.

На данный момент USS Ford — это самый современный авианосец в мире, является 11 авианосцем в составе ВМС США. Он был спущен на воду 9 ноября 2013 года. Корабль назван в честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда, который служил на флоте во время Второй мировой войны.

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В мире
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Relikt Pro
Один выстрел кинжала и вся эта навороченная техника уйдёт ко дну.
07:19
19.06.2018
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Данил Некипелов
Против попуасов пойдет ,а вот против кинжала в борт у него пока ничего нет.)))
07:18
19.06.2018
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19 июня 15:00
-
Колумбия
-
Япония
19 июня 18:00
-
Польша
-
Сенегал
19 июня 21:00
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