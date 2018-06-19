National Interest рассказал о боевых возможностях авианосца Gerald Ford

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Американский журнал National Interest рассказал о вооружении и боевых возможностях новейшего американского авианосца USS Gerald Ford.
Мощные реакторы позволили установить на авианосце электромагнитную катапульту EMALS и электромеханический аэрофинишер AAG, которые имеют меньшую массу, занимают меньше места, а также обеспечивают гораздо более быстрый запуск и посадку самолетов по сравнению с устаревшими аналогами, пишет National Interest.
На USS Ford установлена самая современная во всем флоте США радарная система Dual Band Radar (DBR), состоящая из двух радаров AN/SPY-3 и S-Band Volume Surveillance Radar. DBR способен осуществлять трёхмерный обзор, а также распознавать и перехватывать многочисленные цели в диапазоне азимутов от 0 до 360 градусов.
Из вооружения на авианосце установлены две пусковых установки контейнерного типа Mk 29 на восемь ракет ESSM каждая, два корабельных зенитно-ракетных комплекса RAM, четыре комплекса Phalanx для точечной защиты от самолетов, ракет и малых кораблей. Благодаря мощным атомным реакторам авианосец имеет почти неограниченные возможности по установке любых видов вооружений, включая лазерное оружие, отмечает издание.
Кроме того, в будущем на авианосце смогут разместиться истребители шестого поколения, которые должны будут заменить самолеты F/A-18E/F "Супер Хорнет", добавляет National Interest.
На данный момент USS Ford — это самый современный авианосец в мире, является 11 авианосцем в составе ВМС США. Он был спущен на воду 9 ноября 2013 года. Корабль назван в честь 38-го президента США Джеральда Р. Форда, который служил на флоте во время Второй мировой войны.