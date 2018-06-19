Посольство России отказало США в праве требовать освободить осужденных

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. У Вашингтона нет морального права требовать от России освободить осужденных, в том числе за терроризм, тем более что сами США ведут "постоянную охоту" за российскими гражданами в третьих странах, говорится в заявлении посольства России в Соединенных Штатах в Facebook.
"Россия неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские "призывы" с Запада освободить тех или иных подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с нашим законодательством за различные тяжкие преступления. Официальный представитель госдепа и ряд американских законодателей, синхронно озвучившие сегодня эти требования, не могут не знать нашу принципиальную позицию. Мы отвергаем любые попытки вмешательства в наши внутренние дела", — сказано в ответном заявлении посольства России.
В диппредставительстве напомнили, что упомянутые люди осуждены, в том числе, за терроризм.
Понятия борьбы за свободу совести, вероисповедания и демократически ценности Вашингтон использует, когда надо оправдать структуры, признанные в других странах экстремистскими, занимающимися незаконным предпринимательством, возбуждением ненависти, вражды и организацией экстремистских сообществ, значится в заявлении.
США не имеют морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить, особенно когда продолжается постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах, считают в посольстве.
"В этом контексте мы настаиваем на возвращении неправомерно осужденных, зачастую по приговорам, вынесенным на основании лишь сомнительных утверждений подставных агентов, российских граждан на родину. В первую очередь К. В. Ярошенко и В. А. Бута", — сказано в сообщении.
Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку, требуя освободить 64 украинских заключенных, отбывающих наказание в России. Затем к его голодовке присоединились Шумков, Клых и Балух.
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев был арестован в середине января. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны и грозит до 10 лет заключения с крупным штрафом.