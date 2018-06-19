В Пекин прибыл самолет с высокопоставленным чиновником из КНДР

ТОКИО, 19 июн — РИА Новости, Ксения Нака. Самолет северокорейской авиакомпании "Корё" приземлился в аэропорту Пекина, предположительно с высокопоставленным чиновником КНДР на борту, сообщила японская телекомпания NHK.

Согласно информации портала Flightradar24, это тот же правительственный самолет Ил-76, на котором лидер КНДР Ким Чен Ын прилетал в Сингапур на прошлой неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Генеральный секретарь правительства Японии заявил на пресс-конференции в Токио, что Япония "внимательно следит за движениями в Северной Корее".

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын намерен во вторник совершить визит в Китай, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудить прошедший саммит США-КНДР и дальнейшее ведение переговоров.

Лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Та поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году, но о ней не сообщалось до окончания визита. Второй визит Ким Чен Ына в Китай и переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином прошли 7-8 мая.

По итогам саммита в Сингапуре Трамп заявил, что подписал "подробный" документ с КНДР, и подчеркнул, что процесс денуклеаризации Кореи начнется "очень быстро". Ким Чен Ын в свою очередь назвал подписание итогового документа саммита с Трампом в Сингапуре "новым стартом" в отношениях двух стран и пообещал "большие перемены" в будущем.