Ярошенко оценил условия в новой тюрьме

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам тюрьмы, заявил, что условия в исправительном учреждении "Данбери" в штате Коннектикут намного хуже, чем в тюрьме Нью-Джерси "Форт-Дикс", где он провел последние годы.

"Условия содержания в этой тюрьме намного хуже, чем в "Форт-Дикс". Меня поселили в казарму с двухъярусными железными нарами с жестким матрасом и без подушки, где живут около 100 человек", — сказал он в интервью газете "Известия".

Ранее стало известно, что семья Ярошенко посетит его после перевода в тюрьму в Коннектикуте впервые за семь лет. Ярошенко рассказал, что именно жена и дочка дают ему дополнительные силы для преодоления всех трудностей, и ради них у него есть смысл бороться.

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.

Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в апреле направила повторные обращения к главе пенитенциарной системы США — с просьбой разъяснить ужесточение условий содержания в заключении российского летчика, а также в генпрокуратуру страны — с просьбой о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в Россию, однако американская сторона ответила отказом.