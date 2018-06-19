В США предъявили обвинения подозреваемому в крупной утечке данных ЦРУ

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Власти США предъявили обвинения подозреваемому в передаче одной из крупнейших серий секретных данных ЦРУ организации WikiLeaks, говорится в заявлении прокуратуры южного округа Нью-Йорка.

"Джошуа Адаму Шульте предъявлены обвинения по 13 пунктам в связи с предполагаемой кражей секретной информации из ЦРУ, касающейся национальной обороны, и передачей этих материалов организации, которая намерена публично распространить конфиденциальные секретные данные государственной важности", — говорится в заявлении.

Ранее газета Washington Post сообщила, что в 2017 году Шульте передал WikiLeaks серию секретных документов Vault 7 об осуществлении ведомством хакерских атак и электронной слежки.

По данным газеты, в 2017 году власти США провели обыск в квартире Шульте в Нью-Йорке, в ходе которого было изъято его персональное компьютерное оборудование, записные книжки и личные записи. Несмотря на это, полученных улик было недостаточно для предъявления Шульте обвинений в официальном порядке.

В настоящее время Шульте находится в тюрьме в Манхэттене в связи с тем, что в отношении него были выдвинуты обвинения в хранении и распространении детской порнографии.

WikiLeaks 7 марта 2017 года начала публикацию серии секретных документов ЦРУ Vault 7. Сообщалось, что эта публикация станет крупнейшей утечкой конфиденциальных бумаг разведывательного ведомства. Она включает более 8,7 тысячи документов и файлов, хранившихся в изолированной внутренней сети центра по киберразведке, базирующегося в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли (штат Виргиния).

Ресурс WikiLeaks известен публикациями секретной информации от анонимных источников или при ее утечках. Организация публиковала утечки конфиденциальных документов ЦРУ, переписку из предвыборного штаба президента Франции Эммануэля Макрона и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, а также секретные документы, касающиеся расследования деятельности Федеральной разведывательной службы Германии (БНД).