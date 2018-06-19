В Швеции число жертв стрельбы возросло до двух человек

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Уже двое пострадавших после стрельбы, произошедшей в понедельник вечером в городе Мальмё на юге Швеции, скончались, говорится на сайте местной полиции.

Ранее сообщалось о том, что скончался один из пострадавших, 18-летний мужчина.

"Еще один из раненых, 29-летний мужчина, умер в больнице. Родственники проинформированы. Преступление классифицируется как убийство" — говорится в сообщении полиции.

Информация о стрельбе на улице поступила в 20.13 (21.13 мск), в больницу доставили в общей сложности пятерых пострадавших. Не поясняется, что именно стало поводом для стрельбы. Полиция работает над установлением личностей пострадавших. Сообщений о задержанных пока нет.

По данным газеты Sydsvenskan, инцидент произошел в центре города. Пострадавшие находились у интернет-кафе, стрельба началась, когда мимо них проезжал автомобиль. По данным газеты, трое из раненых известны в криминальной среде.