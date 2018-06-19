Стопятилетняя американка рассказала о своем "секрете долголетия"

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Стопятилетняя жительница Флориды Хелен Граньер в интервью WTSP рассказала, что, по ее мнению, помогло ей дожить до такого возраста.

По словам долгожительницы, ее девизом всегда был слоган "наслаждайся жизнью", однако она не ожидала, что доживет до 105 лет — в ее семье это редкость.

"Раньше я пила пиво и курила и так далее. Допоздна не ложилась спать, знаете, танцевала, а потом шла на работу. Мой муж все никак не отвозил меня в Лас-Вегас, потому что знал, что я заядлый игрок. Я любила игровые автоматы, вот и поехала в Лас-Вегас, когда он умер", — сказала Граньер.

Хелен Граньер исполнилось 105 в прошлую пятницу. Свой день рождения она отметила в кругу близких друзей.

Ранее сообщалось о сточетырехлехтней американке, которая была уверена, что секрет ее долголетия заключался в ежедневном употреблении колы.