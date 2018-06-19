Израильская полиция сорвала торжества в честь Дня России, сообщили очевидцы

ГАЗА, 19 июн — РИА Новости. Израильская полиция сорвала в понедельник торжества в честь Дня России, которые организовало в Восточном Иерусалиме Общество палестинско-российской дружбы, сообщили РИА Новости участники и очевидцы событий.

В разгар праздника около десяти сотрудников правоохранительных органов вошли в помещение отеля "Амбассадор", где собрались около 100 гостей, включая приглашенных российских дипломатов. Полицейские потребовали остановить мероприятие, предъявив ордер, в котором утверждалось, что оно носит характер политического собрания и якобы организовано "террористическими организациями" — Народным и Демократическими фронтами освобождения Палестины.

Очевидцы рассказывают, что между участниками мероприятия и правоохранителями вспыхнули перепалки, но до применения силы дело не дошло, хотя полицейские отключили микрофоны, которыми пользовались ораторы, и задержали для допроса, по разным данным, четыре или шесть человек.

"Мы им заявили: "Мы продолжаем ужин. А вы что хотите, то и делайте". В их присутствии мы продолжили трапезу и только потом покинули помещение", — говорит доктор Самир Хатиб, председатель Ассоциации выпускников вузов России и СССР в Израиле.

Среди участников мероприятия были депутат израильского парламента Аймана Уде, архиепископ Севастийский Феодосий, и советник президента Палестины Набиль Шаас, который возглавляет Общество палестино-российской дружбы.

"Насильственных действий полицейские не предпринимали. Люди продолжали кушать, ходить за едой. Они этому не препятствовали… Тем, кто горячился, говорили: "Дайте документ, пройдемте с нами". Причем таких вот задержаний с заламыванием рук не было", — говорит один из собеседников агентства.

Со слов очевидцев, трое полицейских, прервавших торжество, были в форме, остальные шестеро-семеро — в штатском, с бородами и говорили на арабском языке. В гостиничном лобби стояла группа поддержки из бойцов пограничной полиции с автоматическим оружием и в полном обмундировании. Ордер, запрещающий проведение мероприятия, был подписан главой иерусалимского округа полиции Йорамом Халеви.

Все, кто рассказывал о произошедшем РИА Новости, категорически отвергают утверждения полицейских о том, что за мероприятием стоят Народный и Демократический фронты освобождения Палестины, которые признаны в Израиле террористическими организациями. "Они не имели никакого отношения. Кто пригласил — это Общество палестино-российской дружбы", — говорит один из собеседников агентства.

"Это было непартийное мероприятие в формате прием-товарищеский ужин, посвященный празднованию Дня России. Никакого террора, никаких тем, которые бы не касались дружбы с Россией. Все прибыли легально, никто не лез через забор и не пробирался тайными тропами", — говорит второй.

Израиль считает весь Иерусалим своей столицей, включая восточные районы города с преимущественно арабским населением, на которые претендуют палестинцы. Россия в 2017 году объявила, что признает Западный Иерусалим столицей Израиля, а восточный видит столицей будущего палестинского государства и готова содействовать достижению договоренностей между обеими сторонами конфликта.