Экс-президента Эквадора привлекли к суду по делу о похищении человека

МЕХИКО, 19 июн – РИА Новости. Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа привлечен к судебному процессу по делу о похищении бывшего депутата Фернандо Бальды.

"Судья Даниэлла Камачо согласилась с просьбой прокуратуры и вынесла решение о периодическом появлении экс-президента Рафаэля Корреа перед национальный судом каждые 15 дней начиная с 2 июля 2018 года", — сообщила прокуратура в своем микроблоге в Twitter.

Также суд одобрил предоставление охраны Бальде и его семье.

Экс-депутат ранее сообщил о своем похищении в Колумбии в 2012 году, расследование по этому заявлению было открыто только в январе 2018 года. Корреа ушел с поста президента в 2017 году, затем некоторое время он жил с семьей в Бельгии.

В марте за возможную причастность к похищению экс-депутата были задержаны двое агентов эквадорской разведки, сейчас они сотрудничают с прокуратурой и дают показания.

В воскресенье, 17 июня, в Мадриде по просьбе Кито также был задержан экс-глава службы разведки Эквадора Пабло Ромеро, однако позднее он был временно выпущен на свободу, сообщает портал Comercio.