В США подтвердили приостановку военных учений с Южной Кореей

ВАШИНГТОН, 19 июн — РИА Новости. США приостановили подготовку к учениям с Южной Кореей, запланированным на август, подтвердила в понедельник РИА Новости представитель оборонного ведомства Дана Уайт.

Ранее о решении приостановить учения сообщило со ссылкой на южнокорейское минобороны агентство Рёнхап.

"В соответствии с обещанием президента Трампа и совместно с нашим союзником Южной Кореей военные Соединенных Штатов приостановили все планирование оборонительных учений в августе", — сказала она.

По словам Уайт, стороны прорабатывают "дополнительные действия", а по другим учениям, запланированным на более поздние сроки, решений пока не принято.

"Позже на этой неделе состоится встреча министра обороны, государственного секретаря и советника по национальной безопасности по этому вопросу. Никакого влияния на учения в районе Тихого океана за пределами Корейского полуострова это не имеет", — добавила Уайт.

После первого в истории американо-северокорейского саммита, состоявшегося 12 июня в Сингапуре, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекратит проведение американо-южнокорейских военных учений, пока переговоры с Пхеньяном будут идти в "правильном" направлении.

Формально на Корейском полуострове сохраняется состояние войны после подписания соглашения о перемирия в кровавом военном конфликте 1950-1953 годов. Все прежние попытки КНДР добиться от США заключения договора о мире закончились безрезультатно.

В Южной Корее постоянно находятся свыше 28 тысяч американских солдат. Учения UFG проводятся ежегодно в августе с переброской на Корейский полуостров дополнительных войск и вооружений.

Вместе с тем и ранее, в частности, в 90-х годах, США и Южная Корея приостанавливали военные учения для развития диалога с КНДР. Однако политические противоречия с Пхеньяном при смене администраций в Сеуле и Вашингтоне приводили к новым виткам напряженности и возобновлению военных учений, развитию ядерной и ракетной программ Северной Кореи.