ВАШИНГТОН, 18 июн — РИА Новости. Посольство РФ в США подтвердило факт подготовки группы американских сенаторов в Москву и рассчитывает, что он положительно повлияет на двусторонние отношения, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе диппредставительства.

"Действительно, мы знаем о том, что группа американских законодателей готовится к поездке в Москву. Межпарламентский диалог является важной составляющей двусторонних контактов. Рассчитываем, что намеченный визит послужит развитию российско-американских связей, позитивно скажется на всем комплексе наших отношений", — сказал собеседник агентства.

В январе дипломатический источник сообщил РИА Новости о возможности такой поездки, обозначив срок как примерно "через полгода". Позже газета Washington Post ранее сообщила, что посол США в России Джон Хантсман готовит визит делегации сенаторов-республиканцев в Москву. По информации издания, в делегацию могут войти сенаторы Ричард Шелби, Джон Нили Кеннеди и Джон Хувен.

По словам главы международного комитета Совета Федерации Константина Косачева, встреча может пройти в начале июля. В аппаратах сенаторов РИА Новости пока не удалось получить комментарии.