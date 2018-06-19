МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Полиция американского округа Броуард во Флориде сообщила о гибели мужчины от огнестрельного ранения. По данным портала TMZ, застрелили репера Джасей Дуэйнй Онфрой, известного под псевдонимом XXXTentacion.

"Полицейские отправлены на место преступления. Диспетчеры получили сообщение о стрельбе в 15.57 (23.47 мск). Взрослый мужчина, который был доставлен в больницу, скончался" — говорится в заявлении.

По данным TMZ, к автомобилю 20-летнего репера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion, подбежали неизвестные. Согласно показаниям свидетелей, это были двое чернокожих мужчин в толстовках. Один из них, в красной маске, выстрелил в исполнителя.

Также сообщается, что из автомобиля репера забрали сумку Louis Vuitton.