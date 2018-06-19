В Мальмё один человек скончался после стрельбы

СТОКГОЛЬМ, 19 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Один из пострадавших после стрельбы, произошедшей в понедельник вечером в городе Мальмё на юге Швеции, скончался, сообщила полиция города.

"Один из раненых – 18-летний мужчина, скончался в больнице", — говорится в сообщении для прессы.

Информация о стрельбе на улице поступила в 20.13 (21.13 мск), и в больницу доставили в общей сложности пятерых пострадавших. Не поясняется, что именно стало поводом для стрельбы. Полиция работает над установлением личности пострадавших. Сообщений о задержанных пока нет.

По данным газеты Sydsvenskan, инцидент произошел в центре города. Пострадавшие находились возле интернет-кафе, стрельба началась в то время, когда мимо них проезжал автомобиль. По данным газеты, трое из раненых известны в криминальной среде.