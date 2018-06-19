В Белом доме рассказали о ходе работ по созданию Военно-космических сил

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Американская администрация находится на начальном этапе создания военно-космических сил, эту работу планируется продолжить, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

Решение Трампа

"Президент попросил минобороны начать работу по этому вопросу. Мы на начальной стадии этого процесса. Мы будем работать с минобороны и с другими заинтересованными сторонами, чтобы это произошло", — ответила Сандерс на брифинге на вопрос, на каком этапе находится реализация проекта и были ли подписаны какие-либо документы.

Ранее в понедельник Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование Военно-космических сил (ВКС).

"Если речь идет о защите Америки, недостаточно просто американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе", — заявил он.

По словам Трампа, ВКС должны стать полноценной "шестой ветвью вооруженных сил". Он добавил, что Вашингтон нацелен на лидерство в космосе и не намерен "плестись" за Россией и Китаем.

О планах по созданию ВКС Трамп впервые объявил в марте, подчеркнув, что новая национальная оборонная стратегия не отрицает возможности ведения боевых действий в космическом пространстве.