В Белом доме рассказали о ходе работ по созданию Военно-космических сил

ВАШИНГТОН, 19 июн – РИА Новости. Американская администрация находится на начальном этапе создания военно-космических сил, эту работу планируется продолжить, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.
Решение Трампа
Ранее в понедельник Трамп поручил Пентагону немедленно начать формирование Военно-космических сил (ВКС).
"Если речь идет о защите Америки, недостаточно просто американского присутствия в космосе. Нам необходимо обладать американским превосходством в космосе", — заявил он.
О планах по созданию ВКС Трамп впервые объявил в марте, подчеркнув, что новая национальная оборонная стратегия не отрицает возможности ведения боевых действий в космическом пространстве.