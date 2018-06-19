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"Не компромисс, а диктат": почему македонцы против переименования страны

08:0019.06.2018
(обновлено: 08:08 19.06.2018)
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© REUTERS / Ognen TeofilovskiУчастники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье, Македония. 13 июня 2018Участники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье, Македония. 13 июня 2018
© REUTERS / Ognen Teofilovski

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

На многолюдной акции протеста перед зданием македонского парламента лидер оппозиционной партии "Единая Македония" Янко Бачев размахивал над толпой двумя флагами: македонским и российским. Двадцать тысяч человек вышли на улицы Скопье, возмущенные переименованием страны в Северную Македонию. Есть недовольные и в Греции. О том, почему реакция на соглашение, которое в Европе называют "долгожданным", оказалась столь неоднозначной, — в материале РИА Новости.

"Недостоин и неприемлем"

Протесты в Скопье начались после того, как президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать договор с Грецией о новом наименовании страны. В воскресенье подписи под соглашением поставили министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и Македонии Никола Димитров. За их спинами стояли главы правительств — соответственно Алексис Ципрас и Зоран Заев. Под документом есть автограф и посредника — спецпредставителя генсека ООН Мэтью Нимица.

Вид на крепость Кале и город Скопье, Македония. Архивное фото
© Fotolia / saiko3p
В Македонии договор с Грецией внесли на рассмотрение в парламент
Спор между Афинами и Скопье длился более четверти века — с момента распада федеративной Югославии. Греция блокировала вступление Македонии в ЕС и Североатлантический альянс, настаивая на переименовании, поскольку есть такая греческая область — Македония. Все это время балканская страна жила как бы с двумя именами: хотя под конституционным названием "Республика Македония" ее признали 142 государства, в международных организациях она значилась как "Бывшая югославская Республика Македония".

В последние месяцы Брюссель активизировал процесс приема Македонии в НАТО, и переговоры форсировали. И вот подписан 20-страничный документ, согласно которому официальным названием государства признается "Республика Северная Македония", причем оно будет употребляться erga omnes, то есть во всех случаях, как на международной арене, так и внутри страны. Афины и Скопье утверждают существующие между ними границы как международные. Государственный язык остается македонским, однако, согласно договору, Скопье обязуется провести ревизию памятников и других объектов наследия, имеющих отношение к греческой культуре.

Соглашение должно быть ратифицировано парламентом Македонии, возможно (но не обязательно) проведение референдума.

"Такой наносящий ущерб договор, уникальный в истории человечества, для меня неприемлем. Он противоречит конституции, законам, разрушает государственные институты. Я не буду легализовывать политическую самодеятельность", — заявил македонский президент Георге Иванов.

Он заверил, что не подпишет и не поддержит этот "ущербный текст".

"Соглашение войны"

После того как соглашение было подписано, на площади перед парламентом собрались тысячи македонцев. Произошли стычки с полицией — протестующие забросали стражей порядка файерами и камнями, пытались прорваться в здание законодательного собрания. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ, использовала бронированные машины. По меньшей мере семь демонстрантов ранены. На один из броневиков и вскарабкался оппозиционный лидер Янко Бачев, размахивая македонским и российским флагами.

© REUTERS / Ognen TeofilovskiУчастники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье, Македония. 13 июня 2018 года
© REUTERS / Ognen Teofilovski
Участники митинга против изменения названия страны перед зданием парламента в Скопье, Македония. 13 июня 2018 года

"Это не компромисс, это греческий диктат, — заявил агентству Sputnuk редактор македонского телеканала АLFA Любчо Цветановски. — Все наши институты должны стать северомакедонскими. У нас будет Северомакедонская филармония! А как будут называться города Македонски-Брод и Македонска-Каменица? Придется менять даже автомобильные номера. Вся Македония в гневе, все очень злы".

Он считает, что единственным приемлемым решением было бы сохранение старого названия для внутреннего применения, что позволило бы  избежать изменений в Конституции страны.

Участник митинга с флагами России и Македонии против изменения названия страны в Македонии. 17 июня 2018
© AFP 2018 / STR
В Македонии во время акции протеста лидер оппозиции поднял флаг России

В Греции тоже нарастает сопротивление договору. Но с диаметрально противоположных позиций: там полагают, что власть, пойдя на компромисс, согласилась на недопустимые уступки Скопье. Оппозиция использовала ситуацию, чтобы пошатнуть правительство Ципраса, и потребовала вынести вопрос доверия кабинету на голосование. Против выступил и коалиционный партнер партии СИРИЗА: министр обороны Панос Камменос сообщил, что депутаты возглавляемой им партии ANEL не проголосуют за соглашение. А без этих голосов у Ципраса нет парламентского большинства.

"Нам давно надо было решить эту проблему. Но соглашение Ципраса и Заева — это соглашение войны, оно требуется лишь для вступления Скопье в НАТО. Нам же нужно соглашение о мире, безопасности, сотрудничестве", — сказал РИА Новости лидер греческой партии "Народное единство", бывший министр энергетики Панайотис Лафазанис.

Недовольство выплеснулось за пределы обеих стран. Разразился международный дипломатический скандал: премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отказался встречаться с прибывшим в страну македонским президентом Георге Ивановым.

НАТО спешит

Переименование Македонии необходимо прежде всего НАТО, потому что вступить в альянс может только страна, у которой нет никаких врагов, территориальных претензий или конфликтов. А в данном случае была существенная проблема в отношениях с Грецией. Таким образом, переименование — это выполнение требований Североатлантического блока, поясняет генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

© РИА Новости / Костис НтантамисПерейти в фотобанкДемонстранты у парламента Греции в Афинах во время акции против переименования Македонии в Северную Македонию
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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Демонстранты у парламента Греции в Афинах во время акции против переименования Македонии в Северную Македонию

"Греческая оппозиция считает, что вступление Македонии в НАТО усилит противоречия между странами. Но, думаю, такая позиция связана не столько с Македонией, сколько со стремлением атаковать политических противников. По большому счету, соглашение мира в ситуации многовекового "развода" Греции, Македонии и Югославии маловероятно, эта часть Балкан отличается постоянными конфликтами", — считает ученый.

У противоречий между двумя странами давняя история, и они намного глубже и сложнее, чем просто совпадающие названия, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. В Греции опасаются, что Македония не откажется от территориальной заинтересованности в одноименной греческой области и признание границ в соглашении не панацея от возможных претензий. Недовольны в Афинах и тем, как в Македонии преподносят и преподают историю, принижая культурно-историческую роль Греции.

"НАТО, чьи аппетиты в последнее время заметно сместились на восток Европы, весьма заинтересована в странах бывшей Югославии. Их вступление в альянс Брюссель продавливает очень жестко и торопливо, не обращая никакого внимания на настроение и мнение населения", — говорит Дмитрий Абзалов.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Генсек ООН призвал ратифицировать соглашение о новом названии Македонии

"Большинство граждан Черногории не в восторге от такого исхода, Македонию снова начинает лихорадить, непонятно, чем все обернется в Сербии, в Боснии и Герцеговине может опять вспыхнуть пожар, но все это не слишком волнует американцев и Евросоюз. Видимо, они уверены в том, что способны направлять и контролировать эти процессы. Или их просто не заботят последствия", — считает бывший госсекретарь по делам Косова и Метохии Душан Пророкович.

Статья подготовлена при содействии Sputnik Serbian.

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