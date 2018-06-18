В Гватемале зону у вулкана Фуэго могут объявить захоронением, сообщили СМИ

МЕХИКО, 18 июн — РИА Новости. После прекращения поисковых работ в зоне извержения вулкана Фуэго в Гватемале местные власти намерены объявить этот район зоной массового захоронения, сообщил глава национального управления по снижению последствий стихийных бедствий Серхио Кабаньяс.

В воскресенье поисковые операции были прекращены в городах Сан-Мигель-Лос-Лотес и Эль-Родео муниципалитета Эскуинтла, наиболее пострадавших от стихии.

"Теперь научный совет управления принимает решение, думаю, завтра или послезавтра выйдет постановление, чтобы муниципальные власти объявили это зоной захоронения", — приводит портал Diario La Hora заявление Кабаньяса на пресс-конференции.

Также совет может объявить населенные пункты Сан-Мигель-Лос-Лотес, Эль-Родео, Ла-Рейна и Ла-Либертад необитаемыми.

Кабаньяс подтвердил, что в результате извержения 3 июня погибли 110 человек, 197 считаются пропавшими без вести, разрушены 186 домов, 750 строений находятся в опасном состоянии, пострадали пять дорог.