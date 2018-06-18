В Гватемале зону у вулкана Фуэго могут объявить захоронением, сообщили СМИ

МЕХИКО, 18 июн — РИА Новости. После прекращения поисковых работ в зоне извержения вулкана Фуэго в Гватемале местные власти намерены объявить этот район зоной массового захоронения, сообщил глава национального управления по снижению последствий стихийных бедствий Серхио Кабаньяс.
"Теперь научный совет управления принимает решение, думаю, завтра или послезавтра выйдет постановление, чтобы муниципальные власти объявили это зоной захоронения", — приводит портал Diario La Hora заявление Кабаньяса на пресс-конференции.
Также совет может объявить населенные пункты Сан-Мигель-Лос-Лотес, Эль-Родео, Ла-Рейна и Ла-Либертад необитаемыми.
Кабаньяс подтвердил, что в результате извержения 3 июня погибли 110 человек, 197 считаются пропавшими без вести, разрушены 186 домов, 750 строений находятся в опасном состоянии, пострадали пять дорог.