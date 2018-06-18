США разъяснят Южной Корее и Японии свою политику в отношении Ирана

ВАШИНГТОН, 18 июн – РИА Новости. Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд возглавит американскую делегацию, которая посетит Южную Корею и Японию для разъяснения политики Вашингтона в отношении Ирана, говорится в сообщении госдепартамента США.

"Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд возглавит делегацию, которая (будет) в Сеуле и Токио с 18 по 20 июня, чтобы изложить политику администрации в отношении Ирана, включая вопросы повторного введения санкций в связи с ядерной программой Ирана", — сказано в распространенном в понедельник документе.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.